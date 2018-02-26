واشنطن تبحث مدى جدية كوريا الشمالية في التفاوض معها

عقب إعلان كوريا الجنوبية عن رغبة كوريا الشمالية في التفاوض مع الولايات المتحدة، قالت واشنطن إنها ستبحث مدى جدية بيونغ يانغ في ذلك.

وفي بيان أصدرته أمس الأحد، قالت "سارا ساندرز" المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي إن الولايات المتحدة ستبحث مدى جدية كوريا الشمالية في إجراء مفاوضات كأول خطوة باتجاه نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرهما من الدول، متفقة على أن نزع الأسلحة النووية لابد أن يأتي كنتيجة للمباحثات مع كوريا الشمالية.

وأشارت "ساندرز" إلى ضرورة استمرار حملة فرض اقصى الضغوط على كوريا الشمالية حتى تتخلى عن برنامجها النووي.

وأكدت على أنه لا يمكن تحقيق تحسن في العلاقات بين الكوريتين دون حل القضية النووية لكوريا الشمالية.

من ناحية أخرى قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إن هناك توقعات بحدوث اتصال من وراء الستار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال الحفل الختامي لأولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، مشيرة إلى عدم حضور كل من "إليسون هوكر" مساعدة مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون شبه الجزيرة الكورية و"تشيه كانغ إيل" نائب مدير مكتب شؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية الحفل الختامي لأولمبياد بيونغ تشانغ.

