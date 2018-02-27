ترامب يعرب عن استعداده للحوار مع كوريا الشمالية في الظروف الصحيحة

أكتب :

2018-02-27 10:59:03

تحديث :

2018-02-27 10:59:03

ترامب يعرب عن استعداده للحوار مع كوريا الشمالية في الظروف الصحيحة

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستجري محادثات مع كوريا الشمالية فقط في حالة توافر "الظروف المناسبة".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفصح مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء محادثات مع واشنطن.
وقال "ترامب" فى اجتماع مع حكام الولايات الأمريكية عقد في مقر الرئاسة، البيت الأبيض، إن كوريا الشمالية تريد الحوار، كما أن الولايات المتحدة تريد الحوار أيضا، لكن ذلك لن يتم إلا إذا توافرت "الظروف الصحيحة"، مشددا على أنه إذا لم تتوافر مثل تلك الظروف فلن يمكن إجراء حوار.
ووجّه "ترامب" اللوم إلى الرؤساء الأمريكيين السابقين بسبب فشلهم في معالجة مشكلة برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.
كما اتهم "ترامب" روسيا بتخفيف العقوبات الأمريكية الرامية إلى عزل كوريا الشمالية اقتصاديا ودبلوماسيا، وقال إن الصين تبذل على الأرجح جهودا أكثر من أي وقت مضى، بينما تهدم روسيا ما تبنيه الصين.

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