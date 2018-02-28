واشنطن تشدد على نزع السلاح النووي كشرط للمحادثات مع بيونغ يانغ

أكتب :

2018-02-28 11:44:13

تحديث :

2018-02-28 12:56:14

واشنطن تشدد على نزع السلاح النووي كشرط للمحادثات مع بيونغ يانغ

شددت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا على أن شرط إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية هو نزع الأسلحة النووية من النظام الحاكم في بيونغ يانغ.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى اليوم السابق، من أن المحادثات لن تجري إلا في ظل "الظروف الصحيحة".
وقالت المتحدثة الأمريكية إنه لم يحدث تغيير فى سياسات واشنطن تجاه كوريا الشمالية، والتي تركز على توجيه أقصى الضغوط ضد بيونغ يانغ لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
وأضافت "نويرت" أن الصين وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا والكثير من الدول تتفق أيضا على ضرورة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.


  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>