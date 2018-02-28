واشنطن تشدد على نزع السلاح النووي كشرط للمحادثات مع بيونغ يانغ

شددت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا على أن شرط إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية هو نزع الأسلحة النووية من النظام الحاكم في بيونغ يانغ.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى اليوم السابق، من أن المحادثات لن تجري إلا في ظل "الظروف الصحيحة".

وقالت المتحدثة الأمريكية إنه لم يحدث تغيير فى سياسات واشنطن تجاه كوريا الشمالية، والتي تركز على توجيه أقصى الضغوط ضد بيونغ يانغ لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت "نويرت" أن الصين وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا والكثير من الدول تتفق أيضا على ضرورة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.





