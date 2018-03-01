تقرير يتهم كوريا الشمالية بتصدير مواد للأسلحة الكيمائية إلى سوريا

اتهم تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كوريا الشمالية بأنها صدرت المواد الضرورية اللازمة لإنتاج أسلحة كيمائية إلى سوريا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن لجنة العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، والتابعة للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية حصلت على أدلة تؤكد أن كوريا الشمالية ظلت تصدر المواد اللازمة للأسلحة الكيمائية إلى سوريا منذ عام 2012 وحتى العام الماضي، كما ساعدتها على تطوير صواريخ باليستية.

وأشار التقرير إلى أنه تم الكشف في شهر يناير الماضي عن سفينتين كوريتين شماليتين تحملان كميات من البلاط المقاومة للأحماض والذي يستخدم في تبطين جدران المصانع الكيمائية، في أثناء طريقهما إلى سوريا.

كما صدرت كوريا الشمالية 40 مادة على الأقل من المواد المحظور تصديرها إلى سوريا، بما فيها الصمامات الخاصة بالأسلحة الكيمائية، وأجهزة لقياس درجات الحرارة، وقطع غيار للصواريخ البالستية.

وفي شهر أغسطس من عام 2016 زار سوريا بعض الفنيين المتخصصين في الصواريخ من كوريا الشمالية، حيث عملوا هناك في منشآت خاصة بالأسلحة الكيمائية والصواريخ.

وقالت لجنة العقوبات الدولية على كوريا الشمالية إن هناك احتمالا بحصول كوريا الشمالية على الأموال المستخدمة في إنتاج أسلحتها النووية وصواريخها البالستية، مقابل تصدير تلك المواد المحظورة وإرسالها للكوادر البشرية المتخصصة إلى سوريا.

