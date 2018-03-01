واشنطن ترسل سفينة دورية للسيطرة على تحركات السفن الكورية الشمالية

أكتب :

2018-02-28 14:55:11

تحديث :

2018-02-28 17:16:30

واشنطن ترسل سفينة دورية للسيطرة على تحركات السفن الكورية الشمالية

قال تقرير نشرته صحيفة أساهي اليابانية إن الولايات المتحدة قررت إرسال سفينة دورية للحراسة الساحلية من أجل تقييد أعمال الشحن غير المشروعة التي تقوم بها السفن الكورية الشمالية في المياه الدولية المفتوحة.
ونقلت التقرير عن مسؤول في الحكومة اليابانية قوله إن الجانب الأمريكي أبلغ طوكيو بهذه الخطة، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ستشعر بضغوط نفسية نتيجة لإرسال هذه السفينة.
وكانت قوات حرس السواحل اليابانية قد كشفت عن صور لـ3 حالات من أعمال شحن قامت بها سفن ذات علاقة بكوريا الشمالية في بحر الشرق وبحر الصين الشرقي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي يحظر على كوريا الشمالية في قرار العقوبات الذي أصدره في شهر سبتمبر من العام الماضي، الحصول على النفط وغيره عبر الاتصال بين السفن في المياه المفتوحة. 
ومن ناحية أخرى، حذر بعض المراقبين من أن إصرار الولايات المتحدة على التفتيش القسري للسفن المشكوك فيها قد يؤدي إلى حدوث صراع عسكري.
 

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