قلق من استقالة المسؤول الأمريكي عن الشؤون الكورية الشمالية

صرحت الحكومة الأمريكية بأن سياساتها تجاه كوريا الشمالية لن تتغير حتى بعد إعلان "جوزيف يون" الممثل الأمريكي الخاص بالسياسات تجاه كوريا الشمالية عن استقالته، لكن معظم الخبراء أعربوا عن القلق من تضييق مجال الحلول الدبلوماسية للقضية النووية الكورية الشمالية.

وقال "لايون هاس" الباحث في معهد بلوكينغز الأمريكي في مقالة كتبها بعنوان "سياسات ترامب تجاه كوريا الشمالية تواجه عجزا دبلوماسيا متزايدا"، على موقع "أكسيوس" على الإنترنت أول من أمس، إن استقالة "جوزيف يون" تذكر مرة أخرى بوجود ثغرة كبيرة نشأت وسط الاستراتيجيات الأمريكية الخاصة بكوريا الشمالية.

وأوضح أن هذه الثغرة عبارة عن انعدم المقاربات الدبلوماسية الموثوق بها في الحوار والمفاوضات مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضمان تحقيق الحوار مع كوريا الشمالية، كما أنه من الصعب تصوره إيجابيا على ضوء الأمثلة السابقة.

وأكد أنه يجب على الولايات المتحدة أخذ زمام الأمور الدبلوماسية لأسباب عديدة.

كما قال إن الأنشطة الدبلوماسية المباشرة التي يمكن ملاحظتها تساعد على تجنب الأخطاء من خلال توصيل الأفكار الأمريكية لكوريا الشمالية. وأضاف أن الدول المتحالفة تود رؤية صورة الولايات المتحدة التي تبذل جهودا دبلوماسية للسيطرة على التوتر.



