طوكيو تحتج على تصريحات الرئيس مون جيه إين

أكتب :

2018-03-01 16:12:02

تحديث :

2018-03-01 16:12:02

طوكيو تحتج على تصريحات الرئيس مون جيه إين

احتجت الحكومة اليابانية بشدة على ما جاء في كلمة الرئيس "مون جيه إين" بمناسبة ذكرى حركة الاستقلال، بشأن الاسترقاق الجنسي الياباني في زمن الحرب ضد النساء الكوريات الجنوبيات.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" اليوم الخميس إنه احتج لدى حكومة كوريا الجنوبية، بعد أن قال الرئيس "مون جيه إين" إن طوكيو ليست في موقف يسمح لها بالادعاء بأن أزمة الاسترقاق الجنسي قد تمت تسويتها.
وشدد "سوغا" على أن الحكومتين قد توصلتا إلى اتفاق نهائي ولا رجعة فيه في ديسمبر من عام 2015.
ودعا المسؤول الياباني الحكومة الكورية إلى الالتزام بالاتفاق الأصلي، قائلًا إن كلمة رئيس كوريا الجنوبية "مؤسفة للغاية" و"غير مقبولة".

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