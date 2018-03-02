ترامب يعتزم فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يعتزم فرض نسب عالية من الرسوم الجمركية على جميع واردات بلاده من منتجات الصلب والألومنيوم.

جاء ذلك خلال لقائه مع مسؤولي صناعات المعادن الأمريكية في البيت الأبيض، حيث أضاف أنه يخطط للتوقيع على أمر تنفيذي خلال الأسبوع القادم يستهدف فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب، وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم.

وأشار "ترامب" إلى أنه سيتم فرض هذه الرسوم لمدة غير محددة، وستكون فترة طويلة من الوقت.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد اقترحت يوم السادس عشر من شهر فبراير الماضي فرض ثلاثة أنواع من القيود على واردات الصلب والألومنيوم، وهي الحد من حجمها، وفرض رسوم جمركية بنسبة 53% على وارداتها من 12 دولة، منها الصين وكوريا الجنوبية، وفرض رسوم استيراد موحدة لا تقل عن 24% على جميع منتجات الصلب من كل الدول ورسوم لا تقل عن 7.7% على جميع منتجات الألومنيوم من كل الدول.

ويرى المراقبون الاقتصاديون أن منتجي المعادن الأمريكيين سيستفيدون من هذه الإجراءات، لكنها ستؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين إلى جانب زيادة البطالة في الولايات المتحدة.

