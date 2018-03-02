احتمال حدوث تغيير في موعد مناورات عسكرية بين سيول وواشنطن

صرح "مون جونغ إين" المستشار الخاص للرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الدبلوماسية والأمنية بأن هناك احتمالا بحدوث تغيير في موعد المناورات العسكرية "فرخ النسر" بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، إذا تحقق إجراء حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



جاء هذا التصريح في مقابلة أجرتها معه شبكة "بي بي إس" الأمريكية أمس الخميس، حيث أشار في الوقت نفسه إلى أن احتمالات إجراء حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، تبدو ضعيفة.

لكنه قال أيضاإن كوريا الشمالية ستجد فرصة جيدة إذا توقفت عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ والتزمت بضبط النفس في سلوكها، وبالتالي سيكون من الممكن تأجيل موعد مناورات "فرخ النسر" في حالة إجراء حوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.



الجدير بالذكر أن المناورات العسكرية "الحل الأساسي" بين سيول وواشنطن تعتبر مناورات افتراضية تتم من خلال نظام كمبيوتر، بينما مناورات "فرخ النسر" يتم إجراؤها من خلال مشاركة الجنود الكوريين والأمريكيين.

وقال المستشار "مون" إن الوقت لن يقف لصالح جانب واحد، داعيا إلى إجراء حوار دون أي نوع من الشروط المسبقة.

