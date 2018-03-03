الصين ترحِّب بقرار إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشانينغ" إن بكين ترحِّب بقرار كوريا الجنوبية، بإرسال مبعوث خاص إلى بيونغ يانغ.

وقالت "هوا" إن الصين قد لاحظت ما وصفته "بالحركة الإيجابية" في العلاقات بين الكوريتين، المتعلقة بدورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية الشتوية.

كما قالت إن الصين ترحِّب أيضًا المواقف الإيجابية التي أظهرتها الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجاه المحادثات الثنائية المحتملة بينهما، وأضافت أن الجهود بين الكوريتين لتحسين علاقاتهما يجب أن تتطوَّر سريعًا إلى محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ، وإلى محادثات أوسع لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية.

