الولايات المتحدة تتوصل إلى استخدام كوريا الشمالية السلاح الكيميائي

توصلت الولايات المتحدة إلى ان كوريا الشمالية استخدمت أسلحة كيميائية، في إشارة واضحة لحادثة اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" في فبراير من العام الماضي.

هذا وتوصلت الولايات المتحدة لهذه النتيجة في تقرير لوحدة الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تم نشره في موقع السجل الفيدرالي على الانترنيت حيث سوف يبدأ سريانه الاثنين المقبل.

وقالت وسائل الاعلام الأمريكية بما في ذلك الاسوشيتد برس إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقدم تبرير للنتيجة التي توصلت اليها ونشرتها الجمعة الماضية لكن هذه الخلاصة تأتي بعد عام كامل تقريبا من اغتيال "كيم جونغ نام" في مطار ماليزيا الدولي وذلك في هجوم تعتقد السلطات انه قد استخدم فيه غاز الاعصاب في اكس.

يذكر ان وسائل الاعلام الأجنبية تقول ان الخلاصة التي توصلت اليها واشنطن تعني تقييد المساعدات الأجنبية والدعم المالي والعسكري للولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية التي هي بالفعل تخضع لعقوبات مشددة.

تجدر الإشارة إلى ان "كيم جونغ نام" الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" قد اغتيل في فبراير من العام الماضي في هجوم بسلاح كيميائي من قبل امراتين اندونيسية وفيتنامية وذلك في مطار كوالالمبور الماليزي.

هذا وقد اعلنت الشرطة الماليزية عن اربعة مواطنين كوريين شماليين كمشتبه بهم للتخطيط للحادث واعطاء الأمر للقيام بعملية الاغتيال.

