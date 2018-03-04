كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة في مؤتمر لنزع التسلح

قالت كوريا الشمالية إنه اذا قامت الولايات المتحدة باستفزازها فإن النظام الشمالي سيقوم بالرد على طريقته الخاصة. جاء ذلك في تقرير لوكالة كوريا الشمالية المركزية للأنباء الحكومية قالت فيه اليوم السبت إن بيونغ يانغ اصدرت هذه التصريحات في مؤتمر دولي لنزع التسلح في جينيف الثلاثاء الماضي.

هذا وقال التقرير إن الممثل الكوري الشمالي الذي كان يتحدث في الجلسة العامة للمؤتمر أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تنشر عددا كبيرا من الأصول الاستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية وقامت بشكل متعمد بإثارة التوتر في المنطقة.

يذكر ان وكالة الانباء الشمالية اوردت ان المسؤول الكوري الشمالي أدان الولايات المتحدة لاعتزامها استئناف التدريبات العسكرية المشتركة التي قال انها تهدف لشن هجوم نووي استباقي على بلاده عندما تنتهي فعاليات الأولمبياد الشتوية.

اما فيما يخص بتحذير الرئيس الأمريكي بتحوله إلى "المرحلة الثانية" في حال لم تأتي العقوبات الأمريكية الجديدة على الشمال بنتيجة، فقد نددت بيونغ يانغ بشدة بهذه التصريحات التي وصفتها بالخطيرة والمدمرة للتطورات الايجابية الاخيرة في شبه الجزيرة الكورية مما تدفع بالأوضاع نحو مواجهة كبيرة.

هذا ونوهت كوريا الشمالية بأنها أعلنت عدة مرات أنها سوف تعتبر هكذا حصار عملا من اعمال الحرب.





