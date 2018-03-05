موسكو تؤكد أن كوريا الشمالية ليست دولة حليفة تحميها من أي هجوم نووي خارجي

أكتب :

2018-03-05 12:36:56

تحديث :

2018-03-05 12:41:26

موسكو تؤكد أن كوريا الشمالية ليست دولة حليفة تحميها من أي هجوم نووي خارجي

قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي "إلياس أمخانوف" إن كوريا الشمالية ليست من بين الدول الحليفة التي تحميها روسيا  من أي هجوم نووي خارجي.
وأوضح تقرير صادر عن وكالة "رايا نوفوستي" الروسية للأنباء أن تصريح "أمخانوف" جاء تفسيرا للرسالة السنوية التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" يوم الأول من مارس الجاري إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، حيث أكد "بوتين" أن أي اعتداء بالسلاح النووي ضد روسيا أوحلفائها سيلقى ردا فوريا.
وقال "أمخانوف" إن الرئيس "بوتين" كان يقصد "الحلفاء" في رسالته السنوية بالدول التي وقعت مع روسيا معاهدات خاصة بالتحالف، مشيرا إلى أن روسيا لم توقع مع كوريا الشمالية مثل تلك المعاهدات.

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