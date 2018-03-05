ترامب لا يستبعد إجراء محادثات مباشر مع الزعيم الكوري الشمالي

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه لا يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه "ترامب" للصحفيين يوم السبت الماضي في واشنطن، حيث أضاف أن كوريا الشمالية اتصلت تليفونيا بالولايات المتحدة وقالت إنها تريد التحدث معها، وقالت الولايات المتحدة لكوريا الشماليية إنها تريد التحدث أيضا، ولكن بشرط أن يستهدف الحوار نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وفيما يخص إرسال كوريا الجنوبية مبعوثين خاصين إلى كوريا الشمالية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسألة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية ليست أمرا قابلا للمساومة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستستمران في فرض أقصى ضغوط على كوريا الشمالية لإحراز تقدم في تحسين العلاقات بين الكوريتين ونزع الأسلحة النووية من بيونغ يانغ.

