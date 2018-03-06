القبض على نساء وأطفال هاربين من كوريا الشمالية في تايلاند

احتجزت الشرطة في تايلاند مجموعة من النساء والأطفال الكوريين الشماليين، بعد هروبهم من الدولة الشيوعية.

وقال تقرير نشرته صحيفة "بانكوك بوست" أمس الاثنين إن الشرطة التايلاندية اعتقلت 5 نساء من كوريا الشمالية وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، عندما كانوا يسيرون على أحد الطرق السريعة بالقرب من الحدود مع لاوس، في وقت مبكر في يوم أمس.

وخلال استجوابهم، قالت المجموعة للشرطة إنهم فروا من كوريا الشمالية ووصلوا إلى تايلاند عبر الصين ولاوس، حيث سافروا إلى لاوس في حافلة، ثم عبروا نهر "مي كونغ" على متن عبَّارة إلى مقاطعة "بونغ كان" في شمال شرق تايلاند.

وأشار التقرير إلى أنه كان قد تم اعتقال 30 شخصًا آخرين من كوريا الشمالية خلال هذا العام، بعد عبورهم من لاوس إلى المقاطعة التايلاندية عبر النهر.

