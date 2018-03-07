الصين ترحب باتفاق الكوريتين حول عقد قمة

رحبت الحكومة الصينية بآخر التطورات في شبه الجزيرة الكورية عقب الزيارة التي قام بها وفد من كبار المسؤولين من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كينغ شوانغ" في تصريحات أدلى بها وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، إن بكين ترحب بالنتائج الإيجابية لرحلة الوفد الكوري الجنوبي إلى بيونغ يانغ.

وأكد المتحدث أن الصين، باعتبارها جارة قريبة من شبه الجزيرة الكورية، تدعم باستمرار تحسين العلاقات بين الكوريتين. وأعرب المتحدث الصيني عن أمل بلاده في أن تتمكن الدول المعنية من حل المشاكل فيما بينها من خلال الحوار والمفاوضات، مشددا على أن بكين تدعم عملية نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وقد أصدرت وزارة الخارجية الصينية هذا البيان بعد ساعات من إعلان الحكومة الكورية الجنوبية عن اتفاقها مع كوريا الشمالية على عقد قمة بين قائديْ البلدين في شهر أبريل القادم.

ويذكر أنه من النادر جدا أن تصدر وزارة الخارجية الصينية بيانا للمتحدث باسمها في وقت يقترب من منتصف الليل.



