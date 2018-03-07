واشنطن تناقش مع سيول إمكانيات المحادثات مع كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن وسيول سوف تناقشان إمكانيات عقد محادثات مع كوريا الشمالية، وذلك خلال زيارة وفد من المبعوثين الخاصين من كوريا الجنوبية، إلى واشنطن غدا الخميس.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، عن تقدير بلادها للتطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، ووصفتها بأنها "إيجابية وغير متوقعة". وأضافت "نويرت" أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يؤكد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون معا في موقف جيد لإجراء محادثات تستهدف مناقشة الخطوات المقبلة، مشيرة في هذا الصدد إلى تصريحات "ترامب" التي قال فيها إن هناك تقدما محتملا في المحادثات مع كوريا الشمالية.



ومن ناحية أخرى، قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تناقشان حاليا مسألة عقد اجتماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول إجراء محادثات لنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" ورئيس جهاز المخابرات الوطنية "صو هون"، العاصمة الأمريكية واشنطن غدا الخميس، من أجل إطلاع الرئيس الأمريكي على نتائج الزيارة التي قاما بها إلى بيونغ يانغ، واختتمت أمس الثلاثاء.

