الفاو تعيد إدراج كوريا الشمالية في قائمة الدول التي تعاني من نقص غذائي

قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي أمس إن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، "فاو"، قررت إعادة إدراج كوريا الشمالية في قائمة الدول التي تعاني من نقص غذائي مجددا في هذا العام 2018.

ونقل الراديو عن تقرير أصدرته المنظمة الدولية يوم 5 من هذا الشهر بعنوان "توقعات المحاصيل والوضع الغذائي للربع الأول من عام 2018"، أنه تم إدراج كوريا الشمالية في قائمة الدول التي تعاني من نقص غذائي، مثلما كانت في العام الماضي، حيث تعاني من نقص 38 مادة غذائية وتحتاج إلى مساعدات خارجية.

وأوضح التقرير أن الجفاف الذي اجتاح الحقول الزراعية في كوريا الشمالية في ربيع العام الماضي أثر تأثيرا سلبيا على زراعة الأرز، حيث انخفض إجمالي المحاصيل من الأرز في العام الماضي بالمقارنة مع العام الأسبق.

وأضاف التقرير أنه يتوجب على السلطات الكورية الشمالية أن توفر حوالي 460 ألف طن من الغذاء لسد النقص الغذائي اعتمادا على المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي.

كما أشار التقرير إلى أن أهم أسباب مشكلة النقص الغذائي المزمن في كوريا الشمالية ترجع إلى ضعف البنية التحتية أمام الكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات والجفاف، ونقص الآليات الزراعية والأسمدة.

