واشنطن تؤكد استمرار العقوبات على كوريا الشمالية

قال وزير المالية الأمريكي "ستيفين منوسين" إن أهم الأسباب التي دفعت كوريا الشمالية إلى قبول المفاوضات هو العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس بيزنيس" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية،حيث شدد على أن واشنطن تثق في فعالية تلك العقوبات.

كما شدد المسؤول الأمريكي على أن بلاده لن ترفع أو تخفف العقوبات على كوريا الشمالية إلى أن يتم الاتفاق معها على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأضاف أن واشنطن سوف تتحاور وتتفاوض مع بيونغ يانغ بكل سرور، كما قال الرئيس دونالد ترامب، إلا أنها لن ترفع عقوباتها حتى تتسلم وعدا واضحا من كوريا الشمالية.







