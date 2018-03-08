نواب أمريكيون يقدمون مشروع قرار يدين معسكرات العمل في كوريا الشمالية

تقدَّم اثنان من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار يدعو إلى تفكيك نظام معسكرات العمل في كوريا الشمالية.

ويدعو القرار الذي قدَّمه النائبان "مايك كوناواي" و"جيري كونولي" في وقت سابق من هذا الأسبوع، حكومةَ كوريا الشمالية إلى "التوقف فورًا" عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح 80 إلى 120 ألف سجين سياسي.

كما يحث القرار "بيونغ يانغ" على السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بدخول معسكرات العمل القسري للمساعدة على الإفراج عن السجناء وإعادة تأهيلهم.

وقال "كوناواي" في بيانٍ أصدره إن الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة لحقوق الإنسان التي تقع في تلك المعسكرات في كوريا الشمالية، مروِّعة تمامًا.

وأشار إلى أن الجرائم التي ترتكب في معسكرات الاعتقال، وتشمل القتل والإبادة الجماعية والتعذيب والاعتداءات الجنسية، هي أفعال لا إنسانية.



