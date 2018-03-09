ترامب وكيم جونغ أون يجتمعان في شهر مايو

قدم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دعوة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لزيارة بيونغ يانغ وعقد لقاء بينهما، وقد قبل "ترامب" هذه الدعوة.

وقال "جونغ أوي يونغ" مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض إن الرئيس "ترامب" أبلغه بأنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي بحلول شهر مايو القادم.

وفي هذا السياق أيضا، صرحت "سارا ساندرز" المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الرئيس "ترامب" قبل دعوة الزعيم "كيم جونغ أون"، وأنه سيتم تحديد مكان وموعد اللقاء بينهما لاحقا.

ونقل المستشار "جونغ" في تصريحاته عن الزعيم الكوري الشمالي تعهداته بالتوقف عن أي تجارب نووية وصاروخية أخرى، وموافقته على الاستمرار في إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الوفد الكوري الجنوبي قام بتسليم رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وأضافت أن كوريا الشمالية ستوجه دعوة رسمية إلى "ترامب" لزيارة بيونغ يانغ.

