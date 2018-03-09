ترامب يقر تعريفات جمركية عالية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم

أقر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خطة لفرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.

ووقع "ترامب" أمس الخميس على قرار يفرض رسوما جمركية على الواردات من جميع الدول، ومنها كوريا الجنوبية، باستثناء كندا والمكسيك .

وبموجب هذا القرار، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من الصلب، و10% على الواردات من الألومنيوم ، وسوف يدخل القرار حيز التنفيذ في غضون الـ15 يوما القادمة.

وأشار "ترامب" في مؤتمر صحفي إلى أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة خلال تلك الفترة على تعديل خطة الرسوم مع السماح لدول أخرى بالتفاوض على الاستثناءات.

وقال بعض المراقبين الأمريكيين إن فرض هذه الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من منتجات الصلب الكورية قد يؤثر تأثيرا سلبيا على التعاون الأمني بين البلدين.

من جانبه صرح وزير التجارة الكوري "كيم هيون جونغ" الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة بأنه سيبذل كل ما في وسعه للتفاوض مع الحكومة الأمريكية على استثناء منتجات الصلب الكورية من فرض نسبة عالية من الرسوم الجمركية.

