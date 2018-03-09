رئيس الوزراء الياباني يقيّم التغير في تصرفات كوريا الشمالة

قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" اليوم الجمعة إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في واشنطن في شهر أبريل القادم لمناقشة التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بتقييم التغيير الأخير في تصرفات كوريا الشمالية.

وأضاف في تصريح أدلى به للصحفيين في أعقاب إجراء اتصال هاتفي مع "ترامب"، أن كوريا الشمالية بدأت الحوار مع الولايات المتحدة حول نزع أسلحتها النووية، في تغير هو الأول من نوعه من جانبها.

لكنه أشار أيضا إلى أنه اتفق مع "ترامب" على مواصلة ممارسة أقصى الضغوط على بيونغ يانغ حتى يحين الوقت الذي تتخذ فيه كوريا الشمالية خطوات ملموسة وتفصيلية لنزع أسلحتها النووية.

