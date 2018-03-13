ترامب يتوقع أن تحترم كوريا الشمالية تعهدها بوقف التجارب النووية والصاروخيةVideo

أكتب :

2018-03-12 11:38:39

تحديث :

2018-03-12 18:07:45

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد السلام وأنها ستحترم تعهداتها بعدم إجراء المزيد من التجارب النووية والصاروخية.
جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها "ترامب" في تجمع عقد  لمؤيديه يوم السبت الماضي في "بنسلفانيا" حيث أعرب عن توقعاته بشأن المحادثات المزمع عقدها مع كوريا الشمالية.
كما كتب "ترامب" على صفحته على موقع تويتر قائلا إن كوريا الشمالية لم تقم بإجراء تجارب لإطلاق صواريخ خلال أكثر من 100 يوم، معربا عن توقعاته بأن تحترم بيونغ يانغ تعهداتها بوقف التجارب النووية والصاروخية.
وقال مساعدو "ترامب" إن العقوبات الشديدة قد جذبت كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، مشيرين إلى أن العقوبات ضد بيونغ يانغ سوف تستمر حتى يتم نزع أسلحتها النووية بشكل كامل.

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