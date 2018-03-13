البيت الأبيض يؤكد على عقد القمة مع كوريا الشمالية

أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أنه سيتم عقد محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". وقالت "سارا ساندرز" المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي دوري عقدته أمس الاثنين، إن بيونغ يانغ قدمت مقترح عقد القمة، وأن الولايات المتحدة قد قبلته بالفعل، مشيرة إلى كوريا الشمالية قدمت في هذا السياق عدة تعهدات، وأن الولايات المتحدة تأمل في أن تلتزم بيونغ يانغ بها، وقالت إنه إذا سارت الأمور على هذا المنوال فسوف تعقد القمة كما هو مخطط لها. وقالت المتحدثة أيضا إن الولايات المتحدة تواصل الإعداد لهذه القمة على عدة مستويات، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الإدارة الأمريكية سوف تواصل حملة "أقصى الضغوط" ضد كوريا الشمالية، مشددة على أن كوريا الشمالية غيرت موقفها بسببب تلك الضغوط. ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال زيارته للعاصمة النيجيرية أبوجا إن الولايات المتحدة لم تتلق أي رد فعل من جانب كوريا الشمالية منذ إعلان واشنطن قبول مقترح عقد القمة بين البلدين، وأشار "تيلرسون" إلى أنه لم يتم الاتفاق على مكان عقد القمة بعد، مشددا على ضرورة أن تعقد محادثات تلك القمة بهدوء. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد غادر إفريقيا متوجها إلى بلاده أمس الاثنين قبل موعد انتهاء رحلته وسط تكهنات بأنه سيعمل على الإعداد للاجتماع غير المسبوق بين ترامب وكيم.