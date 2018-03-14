ترامب يقيل تيلرسون ويعين مدير وكالة المخابرات بدلا منه

قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إقالة وزير خارجيته "ريكس تيلرسون" من منصبه وتعيين رئيس جهاز المخابرات "مايك بومبيو" مكانه. وأعلن "ترامب" أمس الثلاثاء عن هذا القرار المفاجئ عبر صفحته على موقع تويتر، حيث قال إن مدير وكالة المخابرات المركزية "مايك بومبيو" سيحل محل "ريكس تيلرسون". وأضاف الرئيس الأمريكي أن "بومبيو" سيصبح وزيرًا جديدًا للشؤون الخارجية وأنه "سوف يقوم بعمل رائع"، وأضاف أنه قد قرر أيضا تعيين "جينا هاسبل"، نائبة "بومبيو"، كمديرة لوكالة المخابرات. وبعد إعلانه عن هذا القرار، قال ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، إنه لا يتفق مع "تيلرسون" على بعض الأمور، بما في ذلك كيفية التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني. وكان تيلرسون يؤيد هذا الاتفاق التاريخي الذي أبرم في عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى، بينما ظل "ترامب" ينتقده ويتعهد بإلغائه إذا لم يتم "إصلاحه"، على حد قوله.

واعترف "ترامب" أيضا بأنه قرر قبول الدعوة للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دون إجراء مناقشات في هذا الشأن مع "تيلرسون". ومن ناحية أخرى، قرر الرئيس الأمريكي أيضا طرد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية "ستيف غولدشتاين" من منصبه بعد إصداره بيانا احتجاجيا على إقالة "تيلرسون".



