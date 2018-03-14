ترامب يعرب عن ثقته بنتائج إيجابية من القمة مع كوريا الشمالية

أكتب :

2018-03-14 15:19:18

تحديث :

2018-03-14 15:51:10

ترامب يعرب عن ثقته بنتائج إيجابية من القمة مع كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن ثقته بخروج القمتين المرتقبتين بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بنتائج إيجابية. 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال زيارته لقاعدة "ميرامار" البحرية في "سان دييغو" بولاية كاليفورنيا أمس، حيث ألقى كلمة أعرب فيها عن تفاؤله بحل القضية الكورية الشمالية. وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب الإعلان عن خبر إقالة وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون"، الذي كان الوزير المسؤول عن تنسيق القمة مع كوريا الشمالية.
وقال ترامب إنه يأمل في أن يحدث شيء إيجابي جدا، مشددا على أن حكومته مستعدة لأي شيء دائما. وأضاف أنه يثق حقا بحدوث شيء إيجابي، مشددا على أنه ذلك سيكون أمرا عظيما من أجل كوريا الجنوبية ومن أجل الكوريتين ومن أجل العالم، وأيضا من أجل الولايات المتحدة.

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