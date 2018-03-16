الكشف عن محادثات سرية بين البرلمان الأوربي وكوريا الشمالية

كشفت لجنة شؤون شبه الجزيرة الكورية في البرلمان الأوربي أمس عن أنها ظلت تجري حوارات سرية مع كوريا الشمالية خلال الثلاثة أعوام الماضية من أجل حل القضية النووية لكوريا الشمالية.

وعقدت اللجنة التي يرأسها النائب البريطاني "نيري ديفا" مؤتمرا صحفيا في مقر البرلمان الأوربي في مدينة "ستراس بورغ" الفرنسية، حيث قال إنهم أجروا 14 اتصالا مع عدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بمن فيهم وزراء، كما تخطط اللجنة لعقد لقاء آخر قريبا في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي يقع فيها مقر الاتحاد الأوربي.

وأوضح أن اللجنة ظلت تدعم الحوار غير المشروط من أجل الحد من الصراع حول القضية النووية الكورية الشمالية، ولذلك ظلت تجري اتصالات سرية مع المسؤولين الكوريين الشماليين بشكل منتظم، كما التقى أعضاء اللجنة خلال نفس الفترة مع عدد من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وشدد النائب البريطاني على أن اللجنة الأوربية سوف تقوم بدور في تطوير إجراءات بناء الثقة ضمن عملية الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بناء على الاتفاق الذي أبرم مؤخرا في هذا الشأن.



