بومبيو يقود المفاوضات مع كوريا الشمالية

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي المعين "مايك بومبيو" سيقود مفاوضات بلاده مع كوريا الشمالية.

وأشار تقرير بثته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أصدر أمرا لبومبيو بالإعداد للمباحثات مع كوريا الشمالية في أعقاب موافقة ترامب يوم 8 من هذا الشهرعلى عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وهو ما يعني أنه أصدر هذا الأمر له حتى قبل إعلانه عن تعيينه كوزير خارجية.

وقال التقرير إن بومبيو ظل يحظى بثقة ترامب من خلال تقديمه تقارير مباشرة يوميا، وأنه سوف يقود المفاوضات مع كوريا الشمالية في المستقبل، حيث يتوقع أن يشدد على أن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية هو الهدف النهائي للمباحثات مع بيونغ يانغ، مشيرا إلى أنه ظل يؤكد بشكل متواصل من قبل على ضرورة عدم السماح بتكرار الفشل في المفاوضات بين الطرفين، وبالتالي من المتوقع ألا يقدم تنازلات بسهولة، وأن يستمر في توجيه الضغوط والعقوبات على بيونغ يانغ.

كما توقعت تقارير أخرى يستغل بومبيو ما لديه من معلومات عن كوريا الشمالية في المفاوضات معها، بناء على خبراته كرئيس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

