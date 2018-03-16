سيول وواشنطن تعقدان الجولة الثالثة من مباحثات اتفاقية التجارة الحرة

أكتب :

2018-03-16 10:33:04

تحديث :

2018-03-16 10:35:33

سيول وواشنطن تعقدان الجولة الثالثة من مباحثات اتفاقية التجارة الحرة

عقدت أمس الخميس في واشنطن الجولة الثالثة من المباحثات الخاصة بتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويستمر انعقادها لمدة يومين.
وتمثل الجانب الكوري في تلك المفاوضات "يو ميونغ هي" المديرة العامة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في وزارة التجارة،  بينما يمثل الجانب الأمريكي "مايكل بيمان" نائب رئيس مكتب التمثيل التجاري الأمريكي.
وأكدت رئيسة الجانب الكوري "يو" على عدم عدالة قرار الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من منتجات الصلب الكورية، والذي جاء بعد أن اتخذت واشنطن إجراءات أخرى للحد من استيراد الغسالات والخلايا الشمسية الكورية.
ومن جانبه طالب الوفد الأمريكي نظيره الكوري مجددا بتخفيف الحواجز التجارية غير الجمركية المفروضة على استيراد السيارات الأمريكية وقطع غيارها.

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