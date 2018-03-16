وزير خارجية كوريا الشمالية يزور السويد

يتوجه كبير الدبلوماسيين الكوريين الشماليين إلى السويد لإجراء محادثات هناك، مما يثير بعض التكهنات حول وجود صلة محتملة بين رحلته والقمة المرتقبة للنظام مع الولايات المتحدة.

ونشرت رويترز تقريرًا عن أنَّ وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" غادر بكين بعد ظهر أمس الخميس متوجهًا إلى ستوكهولم. ويُذكر أن "تشيه كانغ إيل"، نائب المدير العام لشؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، قد رافقه في تلك الزيارة.

ووفقًا لوزارة الخارجية السويدية، فإن "ري" سيقعد اجتماعًا على مدى يومين مع وزيرة الخارجية السويدية "مارغوت وولستروم" في العاصمة السويدية.

وقالت الوزارة إن الدبلوماسيين سيناقشون المسؤوليات القنصلية للسويد، التي تنوب عن الولايات المتحدة وكندا واستراليا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. جدير بالذكر أن السويد التي لديها سفارة في الشمال، تمثل هذه الدول الثلاث.

كما قالت الوزارة إن الطرفين سيناقشان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

فريق الكيرلنغ على الكراسي المتحركة يتأهل إلى نصف النهائي

تأهل فريق الكيرلنغ على الكراسي المتحركة الكوري الجنوبي إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين، في دورة "بيونغ تشانغ" 2018.

وتغلب الفريق الكوري على الفريق البريطاني بنتيجة 5 - 4 في الجولة العاشرة له في مركز الكيرلنغ في "كانغ نيونغ"، حيث ضمن لنفسه موضعًا في نصف النهائي، بغض النظر عن نتيجة المباريات الأخرى.

وفي المبارات الثانية للفريق، فازت كوريا الجنوبية على الصين بنتيجة 7 - 6.

ومع تحقيق 9 انتصارات وخسارتين، سجل الفريق الكوري أفضل أداء من بين 12 دولة تتنافس في الدورة البارالمبية.

وسوف تكون مباراة نصف النهائي أمام النرويج، بعد ظهر اليوم الجمعة.



