ترامب يلمح إلى سحب القوات الأمريكية من كوريا في حالة فشل المفاوضات التجارية معها

قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أول من أمس الأربعاء أن الرئيس "دونالد ترامب" ألمح إلى احتمال سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية في حالة انتهاء المفاوضات التجارية معها بالفشل.

وأضافت الصحيفة أن "ترامب" قال إن الولايات المتحدة تخسر خسارة مالية كبيرة أمام كوريا الجنوبية في التجارة والجيش، مشيرا إلى أن أكثر من 30 ألف جندي أمريكي يتمركزون في كوريا الجنوبية، وسنرى ما الذي سيحدث لهم.

وقالت الصحيفة أن تصريحات "ترامب" تعد نوعا من التهديد بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية إذا لم تسر المفاوضات التجارية مع سيول في طريقها.

الجدير بالذكر أن "ترامب" أكد على ضرورة إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أو إجراء تعديل عليها، وظل يصفها دائما بأنها "اتفاقية غير عادلة".

وفي هذا السياق، قال الأدميرال "هاري هاريس" قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيؤدي رقصة النصر في حالة سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية.

ومن ناحية أخرى، قالت "دانا وايت" المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس إنه ليس هناك أي نوع من الفجوة بين واشنطن وسيول، مؤكدة على أن الولايات المتحدة ستدعم كوريا الجنوبية وستتعاون معها.

