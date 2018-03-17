تقرير يقول إن كوريا الشمالية شغلت مفاعلها النووي في يونغ بيون

قال تقرير صادر عن شركة "أي إتش إس ماركت" المتخصصة في أبحاث الأسواق العالمية اليوم الجمعة نقلا عن تقرير نشرته مجلة "جينز إنتليجنس رفيو" العسكرية إن كوريا الشمالية يبدو أنها قامت مؤخرا بتشغيل تجريبي للمفاعل النووي في يونغ بيون.

وأشار التقرير إلى أن نتائج تحليل الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية التجارية تفيد بأنه قد بدأ تشغيل تجريبي للمفاعل النووي في منطقة يونغ بيون النووية في كوريا الشمالية في أواخر شهر فبراير الماضي.

وأضاف التقرير أنه تم رصد بخار منبعث من مدخنة المفاعل النووي في يونغ بيون، مشيرا إلى أن هذا البخار يدل على أن كوريا الشمالية جربت أنابيب الاختبار الحراري للمفاعل استعدادا لتشغيله.

الجدير بالذكر أن هذا المفاعل النووي يستخدم عادة لتوليد الكهرباء، ولكن يمكن تحويله ليتم من خلاله إنتاج المواد المستخدمة في الأسلحة النووية، ومنها مادة البلوتونيوم والتريتيوم.

