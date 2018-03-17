الكوريتان تمارسان نشاطات دبلوماسية مكثفة قبل مؤتمرات القمة

أكتب :

2018-03-16 15:43:42

تحديث :

2018-03-16 16:31:20

الكوريتان تمارسان نشاطات دبلوماسية مكثفة قبل مؤتمرات القمة

بدأت الكوريتان في ممارسة نشاطات دبلوماسية مكثفة قبيل انعقاد القمة المرتقبة بينهما، وأيضا القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وفي هذا السياق، أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" سلسلة من اللقاءات مع قيادات مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، حيث التقت برئيس اللجنة الفرعية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وقدمت لهما شرحا حول نتائج زيارة وفد المبعوثين الخاصين الكوريين الجنوبيين لكوريا الشمالية، كما طالبتهم بتقديم الدعم لمحادثات القمة التي ستعقد بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
والتقت "كانغ" أيضا بـ"إيفانكا ترامب" ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته السياسية، حيث تبادلت معها الآراء حول القضايا المعلقة بين سيول وواشنطن.
ومن جهة أخرى، وصل وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" أمس الخميس إلى ستوكهولم مستهلا زيارة للسويد تستغرق يومين.
وفور وصوله، توجه "ري" إلى مبنى وزارة الخارجية السويدية لحضور مأدبة عشاء أقامتها له وزيرة الخارجية السويدية "مارغوت وولستروم".
وقالت وزارة الخارجية السويدية إن "ري" و"وولستروم" سيبحثان الوضع الأمني الحالي في شبه الجزيرة الكورية والتمثيل الدبلوماسي السويدي للولايات المتحدة وكندا وأستراليا في بيونغ يانغ.


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