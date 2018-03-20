دبلوماسي كوري شمالي يلتقى مع مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين في فنلندا

وصل اليوم الاثنين إلى هلسنكي عاصمة فنلندا "تشيه كانغ إيل" مساعد مدير قسم شؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية قادما من بكين.

ومن المتوقع أن يلتقى الدبلوماسي الكوري الشمالي في أثناء إقامته هناك بعدد من المسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين السابقين.

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر متعددة إن "تشيه" سيلتقى مع السفيرة الأمريكية السابقة لدى كوريا الجنوبية "كاثلين ستيفنز"، وعدد من الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين المتقاعدين، بمن فيهم المستشار الرئاسي السابق لشؤون الأمن والدبلوماسية والتوحيد "بيك جونغ تشون"، والسفير الكوري السابق لدى اليابان "شين كاك سو".

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية إن هذه الاجتماعات تأتي ضمن اللقاءات الأكاديمية العادية التي يتم فيها بحث القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية .

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعات فنلندا تأتي في إطار أنشطة دبلوماسية مكثفة قبيل عقد القمتين المرتقبتين بين كوريا الشمالية وكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهري أبريل ومايو القادمين، على التوالي.

