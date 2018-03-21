ترامب يهنئ بوتين على إعادة انتخابه

هنّأ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" على إعادة انتخابه، وأكد على أهمية نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وقال البيت الأبيض إن "ترامب" ناقش مع "بوتين" في محادثة هاتفية أمس الثلاثاء، العلاقات الثنائية والحاجة إلى مواصلة الحوار حول الأولويات والتحديات الأمنية الرئيسية، كما أكد على الحاجة إلى التعاون بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وقال "ترامب" للصحفيين في تصريحات أدلى بها في المكتب البيضاوي إنه هنأ "بوتين" على فوزه في الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيجتمع مع الرئيس الروسي خلال المستقبل القريب.

وأوضح "ترامب" أنه ينوي الاجتماع مع "بوتين" لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك أوكرانيا وسوريا وكوريا الشمالية، وسباق التسلح الذي بدأ "يخرج عن نطاق السيطرة"، على حد قوله.



