اجتماع المسار واحد ونصف في فنلندا يركز على القمم القادمة

ناقشت الكوريتان والولايات المتحدة بشكل مكثف العلاقات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

جاء ذلك في اﺟﺘﻤﺎع شبه رسمي ضمن ما يسمى بـ"مسار واحد ونصف"، أمس الثلاثاء، في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الفنلندي في شمال العاصمة هلسنكي، تحت حراسة مشددة، بناء على ما يبدو أنه طلب من المشاركين الكوريين الشماليين.

وشهد الاجتماع مشاركة السفير الكوري الشمالي "تشيه كانغ إيل"، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى كوريا الجنوبية "كاثلين ستيفنز"، و"بيك جونغ تشون" رئيس معهد سيجونغ الكوري الجنوبي.

وعقد المشاركون محادثات تناولت مجموعة واسعة من القضايا وسط جو سلس بدون جدول أعمال محدد، بما في ذلك الجهود المطلوبة لعقد القمتين القادمتين بين كوريا الشمالية وكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بنجاح.

ومن المقرر أن تنتهي هذه المحادثات شبه الرسمية اليوم الأربعاء.





