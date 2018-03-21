قوات حرس السواحل الأمريكية تراقب أكثر من 200 سفينة كورية شمالية

كشف تقرير بثه راديو آسيا الحرة عن أن قوات حرس السواحل الأمريكية تقوم حاليا بمراقبة أكثر من 200 سفينة ذات صلة بكوريا الشمالية منذ الشهر الماضي.

ونقل التقرير عن المتحدثة باسم قوات حرس السواحل الأمريكية "ألانا ميلر" قولها أمس الثلاثاء إنه بموجب "القانون الأمريكي لمكافحة الأعداء من خلال العقوبات"، قررت قوات حرس السواحل الأمريكية وضع جميع السفن الكورية الشمالية تحت العقوبات والمراقبة.

وأضافت "ميلر" أن حرس السواحل نشرت بيانًا ذا صلة بهذا الموضوع في السجل الفيدرالي يوم الثامن من فبراير الماضي. وأضاف التقرير أن قوات حرس السواحل الأمريكية تقوم حاليا بمراقبة جميع السفن التي تزن أكثر من 300 طن والتي يشتبه في أن لديها علاقة بكوريا الشمالية.

ونقل التقرير أيضا عن المتحدثة قولها إن وزارة الخارجية الأمريكية وضعت قائمة بأسماء السفن الخاضعة للمراقبة، حيث تكشفت عن قائمة عقوبات محدثة على الإنترنت كل شهر. وأشار التقرير إلى أنه منذ يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، أصبحت هناك 218 سفينة ذات صلة بكوريا الشمالية على تلك القائمة، وقد تم تحديد 198 سفينة من بينها كسفن كورية شمالية، بواسطة وزارة الخارجية وقوات حرس السواحل.

