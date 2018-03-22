توقعات بعقد قمة شمال شرق آسيا في حدود الـ9 من مايو

قال تقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية إنه من المتوقع عقد قمة دول شمال شرق آسيا الثلاث، كوريا الجنوبية والصين واليابان، في طوكيو في حدود يوم الـ9 من شهر مايو.

ونقلت الصحفية هذه التوقعات عن عدد من المصادر الدبلوماسية، مشيرة إلى أن الحكومة اليابانية تقوم باعتبارها دولة رئاسة هذه الدورة من القمة، بترتيب جدول أعمال القمة المرتقبة بشكل نهائي.

كما توقع التقرير أن تشهد القمة مباحثات ثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان، وبين اليابان والصين.

وأوضح أن قمة دول شمال شرق آسيا الثلاثية ستعقد لأول مرة منذ 3 أعوام، أي منذ أن عقدت في سيول في شهر نوفمبر من عام 2015، كما ستكون تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة إلى اليابان منذ توليه السلطة.

