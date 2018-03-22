إبرام بروتوكول للتعاون الاقتصادي بين كوريا الشمالية وروسيا

عقدت كوريا الشمالية وروسيا اجتماعا للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين أمس في بيونغ يانغ، حيث أبرمتا بروتوكولا خاصا للجنة. جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، حيث أوض التقرير أيضا أن بروتوكول الاجتماع الثامن للجنة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بين الحكومة الكورية الشمالية والحكومة الاتحادية الروسية قد أبرم في قصر الثقافة الشعبية أمس، لكن الوكالة لم توضح تفاصيل البروتوكول.

وأضاف التقرير أن المباحثات عقدت بين الجانبين على مدار يومين حيث تمت مناقشة سبل تطوير التعاون في الطاقة والزراعة وصيد الأسماك والنقل والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية وروسيا كانتا قد عقدتا الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي في بيونغ يانغ في شهر أبريل من عام 2015، ومن ثم تأتي الدورة الثامن من اجتماعات اللجنة بعد مرور ثلاث سنوات من انعقاد الدورة السابقة.



