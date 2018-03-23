الولايات المتحدة توقف مؤقتا فرض التعريفات الجمركية على كوريا

قررت الولايات المتحدة وقف فرض التعريفات الجمركية على وارداتها من منتجات الصلب الكورية.

وقال الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس "دونالد ترامب" قرر وقف فرض التعريفات على كل من الاتحاد الأوربي وكندا والمكسيك والأرجنتين وأستراليا والبرازيل، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، حتى نهاية شهر أبريل القادم.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعفى هذه الدول بشكل دائم أم أنها ستضطر إلى دفع التعريفات بعد انتهاء المفاوضات في شهر أبريل.

وتبين أن الحكومة الكورية تدرس عرض اقتراح للجانب الأمريكي بتمديد مهلة الإعفاء من التعريفات الجمركية الكورية بنسبة 25% على الواردات من سيارات البيك آب الأمريكية، بعد انتهاء المهلة التي من المفترض أن تمتد لمدة ثلاث سنوات بموجب الاتفاقية، وذلك مقابل إعفاء منتجات الصلب الكورية من التعريفات الجمركية التي تبلغ نسبتها 25%.

وقد دخل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، قرار الولايات المتحدة الخاص بفرض التعريفات الجمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب و10% على منتجات الألومنيوم من كل الدول باستثناء 7 دول.