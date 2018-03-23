ترامب يعين جون بولتون مستشارا للأمن القومي خلفا لماكماستر

أكتب :

2018-03-23 11:47:57

تحديث :

2018-03-23 12:55:21

ترامب يعين جون بولتون مستشارا للأمن القومي خلفا لماكماستر

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"  أمس الخميس أن "جون بولتون" السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة سيحل محل "هربرت ماكماستر" في منصب مستشار الأمن القومي.
وقال "ترامب" عبر صفحته على موقع تويتر إنه سعيد بأن يعلن أن "جون بولتون" سيكون مستشارا جديدا للأمن القومي بدءا من يوم التاسع من شهر أبريل، معربا عن شكره لـ"ماكماستر" للخدمات التي قام بها، وأضاف أن "ماكماستر" قام بعمل رائع خلال توليه المنصب، وسيبقى صديقا له دائما.
تجدر الإشارة إلى أن "جون بولتون" يعتبر من الجناح المتشدد في الحزب الجمهوي، وقد جاء تعيينه بعد 10 أيام فقط من إقالة وزير الخارجية السابق "ريكس تيلرسون" وتعيين مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق "مايك بومبيو"، الذي يعتبر أيضا من الصقور، ليحل محله. 

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