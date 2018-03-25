نيويورك تايمز: تعين جون بولتون قرار سيء

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين السفير الأمريكي الاسبق لدى الامم المتحدة جون بولتون في منصب مستشار الأمن القومي.

هذا وفي افتتاحية الصحيفة يوم 23 مارس/آذار قالت التايمز ان تعيين بولتون المعروف بتشدده في هذه المرحلة الحساسة من المحادثات مع كوريا الشمالية هو بالتأكيد قرار سيء جدا. وقالت الافتتاحية ايضا ان الشيء الجيد عن بولتون هو انه يقول ما يفكر به وان الشيء السيء هو ما يفكر به. واثارت الصحيفة المخاوف من ان اختياره هو قرار ترامب قائلة انه هناك القليل من المسؤولين الأمريكيين من امثال بولتون يقودون الولايات المتحدة لشن حرب.



وأضافت الافتتاحية ان اختيار بولتون الى جانب تعيين مدير السي آي اي السابق المتشدد "مايك بومبيو" كوزير للخارجية تظهر الدرجة التي وصل اليها ترامب في سياسته القومية المتشددة. كما قالت الصحيفة ان بولتون على وجه الخصوص يعتقد ان الولايات المتحدة يمكنها فعل ما تشاء من دون وضع اي اعتبار للقانون الدولي او المعاهدات او الالتزامات السياسية للحكومات الأمريكية السابقة.

يذكر ان بولتون وفقا للصحيفة قد دافع عن مهاجمة كوريا الشمالية من اجل تحييد تهديدات اسلحتها النووية، وهو الامر الذي يمكنه ان يؤدي إلى نشوب حرب مروعة قد تحصد ارواح عشرات الألاف من المواطنين. كما اشارت الصحيفة إلى ان بولتون كان قد قلل من شأن الجهود الدبلوماسية بما في ذلك المحادثات المتوقع انعقادها في اواخر مايو المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.



الجدير بالذكر ان صحيفة التايمز كانت قد اشارت إلى مقابلة قناة فوكس نيوز مع جون بولتون اوائل هذا الشهر حيث قال في المقابلة ان هذه المحادثات سوف تكون عديمة الفائدة واصفا قادة كوريا الجنوبية بانهم مثل الدمية في يد كوريا الشمالية. وقد سلطت الافتتاحية الضوء على بعض تصريحاته المتشددة التي اطلقها في الصحافة مؤخرا. فقد اصر في مقالة افتتاحية بصحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أنه من المشروع جدا للولايات المتحدة الرد على "الضرورة الحالية" التي تشكلها الأسلحة النووية الكورية الشمالية من خلال مهاجمتها اولا. كما كتب في الصيف الماضي في نفس الصحيفة ان الولايات المتحدة يجب ان تسعى بوضوح للحصول على موافقة كوريا الجنوبية لاستخدام القوة، لكن لا يمكن لأي حكومة أجنبية حتى ولو كانت حليف وثيق الصلة ان تقف ضد أي اجراء لحماية الأمريكيين من الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.





