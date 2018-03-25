سيئول ترحب بقرار الأمم المتحدة حول حقوق الانسان في كوريا الشمالية

رحبت كوريا الجنوبية بتبني مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمشروع قرار جديد يدين اوضاع حقوق الانسان المتردية في كوريا الشمالية.



هذا وقد تبنى المجلس هذا القرار امس الجمعة في اجتماع الجمعية العامة رقم 37 والذي عقد في جنيف بسويسرا.

وقالت سيئول في بيان اصدره الناطق باسم وزارة الخارجية إنها ترحب بتبني القرار الذي جاء بالاجماع في مجلس حقوق الانسان، واضافت الحكومة الكورية أنها سوف تواصل في بذل الجهود مع المجتمع الدولي لتحسين أوضاع حقوق الانسان في كوريا الشمالية بشكل فعال.

يذكر ان البيان قال ايضا إن الحكومة في كوريا الجنوبية تعتبر ان القرار رحب بالتطور الذي حدث في الحوار والعلاقات بين الكوريتين بسبب اولمبياد بيونغ تشانغ، وان القرار الأممي ذكر اهمية الحوار لتحسين اوضاع حقوق الانسان والوضع الانساني في كوريا الشمالية.



تجدر الإشارة إلى ان القرار الأممي تم تبنيه امس الجمعة وقد أدان بشدة انتهاكات حقوق الانسان الواسعة والمنظمة في كوريا الشمالية، وقد حث القرار بيونغ يانغ على الاعتراف بهذه الجرائم ومعاقبة المسؤولين عنها.

