سيول وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة ورسوم الصلب الجمركية

قال وزير الخزانة الأمريكي، "ستيفن منوتشين"، إنَّ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد توصلتا إلى اتفاق بشأن إجراء تعديل على اتفاقية التجارة الحرة، الموقعة بين البلدين؛ وفرض نسبة عالية من الرسوم الجمركية الأمريكية، على واردات منتجات الصلب الكورية.

وأضاف "منوتشين" في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس الأحد، أن البلدين قد توصلا إلى "تفاهم بناّء"، بشأن التجارة وجمارك الصلب.

وقال "منوتشين" إن كوريا الجنوبية ستقوم بتخفيض حجم صادراتها من منتجات الصلب إلى الولايات المتحدة، كجزء من الاتفاقية، التي وصفها بأنها فوز لكل من الطرفين.

وبهذا، من المتوقع أن تنتهى قريبًا المفاوضات التجارية الخاصة بتعديل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.