البيت الأبيض يؤكد على فعالية أكبر الضغوط على كوريا الشمالية

أصدر البيت الأبيض بيانًا مكتوبًا باسم المتحدثة " سارا ساندوس"، ذكر فيه أن الحكومة الصينية قدمت تقريرا إليه، بشأن زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ وون" الأخيرة إلى الصين.

وقال البيت الأبيض أن التقرير قد تضمن رسالة شخصية أرسلها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وأكدت "ساندوس" في البيان على أن الولايات المتحدة تحافظ على اتصالات كثيفة مع حليفيها كوريا الجنوبية واليابان. كما صرحت أن الولايات المتحدة تعتبر هذه التطورات دليلا إضافيا على توفير استراتيجية الضغط الأمريكية للبيئة المناسبة للحوار مع كوريا الشمالية، بحيث أسفرت عن إجراء مباحثات القمة بين كوريا الشمالية والصين، إلى جانب السعي إلى عقد قمتين بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقد سبق لها وأن قالت في تقرير منتظم إن الرئيس ترامب يتدارك التطورات الأخيرة المتعلقة بكوريا الشمالية، مضيفة أن تحضير مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية يستمر في التقدم.