زيارة مسؤول صيني كبير إلى البلاد صباح الغد

صرحت الرئاسة الكورية اليوم أنَّ " يانغ جيه تشي"، عضو المكتب السياسي المسؤول عن الشؤون الدبلوماسية في الصين، سيزور البلاد صباح الغد الخميس.

وقال المتحدث "يون يونغ تشان" في تقرير صحفي اليوم إنَّ "يانغ" سيزور كوريا غدًا، حيث سيعقد مباحثات ومأدبة عشاء مع "جونغ غوي يونغ"، مدير الشؤون الأمنية الوطنية في الرئاسة الكورية.

ومن المقرر أن يلتقي "يانغ" بعد ذلك بالرئيس الكوري "مون جيه إين".

وقال "يون" إن "يانغ" سيشرح تفاصيل نتائج مؤتمر القمة الكوري الشمالي والصيني الأخير، خلال زيارته إلى البلاد، مضيفا أنه ستجري المناقشات الكورية الجنوبية والصينية بشأن عدد من القضايا الراهنة، بما فيها إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.