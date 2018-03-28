الزعيم الكوري الشمالي يعرب عن نيته للتخلي عن الأسلحة النووية

قام الزعيم الكوري الشمالي " كيم جونغ وون" بزيارة مفاجئة إلى الصين، قبل أن يعقد قمتين مع كلٍّ من الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حيث قال إن التركيز على نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية يتمثل في الموقف الكوري الشمالي الثابت والمستمر، حسب وصايا الزعيمين السابقين"كيم إيل سونغ " و"كيم جونغ إيل".

وبحسب ما ذكرته إذاعة "سي سي تي في" ووكالة شينهوا للأنباء، فقد التقى كيم بالزعيم الصيني "شي جين بينغ" في أثناء زيارته إلى الصين، والتي جرت خلال يومي 25 و28 من هذا الشهر، حيث قال إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يتطور إلى اتجاه إيجابي.

وذكر "كيم" أنه اتخذ الإجراءات الخاصة بتخفيف التوتر تطوعا، واقترح حوارا سلميا. وأوضح أيضا أنه قرر تغيير العلاقات بين الكوريتين إلى المصالحة والتعاون، وقرر عقد مؤتمر قمة بين الكوريتين وآخر مع الولايات المتحدة.

وأكد على أنه إذا استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهوده ذات النية الحسنة واتخذتا إجراءات تدريجية لتحقيق السلام من خلال توفير جو من السلام والاستقرار، فسوف يمكن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقد استهدف "كيم" من زيارته إلى الصين تعزيز التضامن مع الصين، قبل عقد مؤتمري القمة مع كوريا الجنوبية ثم الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الصيني "شي" عن ترحيبه بزيارة "كيم" إلى الصين، مقدِّرًا أن زيارته تظهر اهتمام كوريا الشمالية الكبير بالعلاقات بين البلدين.

وأكد شي على أن الصداقة بين البلدين تتمثل في التراث القيم الذي يتوارثه كبار الزعماء بين البلدين، ثم شدد على ضرورة تطوير مزيد من الصداقة بين البلدين. وأضاف أن ذلك يمثل الخيار الاستراتيجي الوحيد، على ضوء الأوضاع السياسية الدولية والعلاقات بين كوريا الشمالية والصين.

وفيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية، قال "شي" إن شبه الجزيرة الكورية شهدت تغيرا إيجابيا نتيجة للجهود الكورية الشمالية المهمة. وذكر أيضًا أنه يؤيد إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والحفاظ على السلم والأمن وحل قضية شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتفاوض.

ودعا "شي" مختلف الدول إلى دعم تحسين العلاقات بين الكوريتين وبذل الجهود الملحة للحوار.

وقد حضر مؤتمر القمة الكوري الشمالي والصيني رئيس الوزراء الصيني "لي كو تشانغ"، ونائب الرئيس الصيني "وانغ تشي سان"، والعضو الدائم "وانغ هو نينغ". بينما حضره من الجانب الكوري الشمالي "تشيه ليونغ هيه" نائب رئيس حزب العمل، و"لي يونغ هو" وزير الخارجية.