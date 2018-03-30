إصابة 35 سائحا كوريا نتيجة لحادثة حافلة في النمسا

أكتب :

2018-03-29 11:32:01

تحديث :

2018-03-29 13:27:35

إصابة 35 سائحا كوريا نتيجة لحادثة حافلة في النمسا

انزلقت حافلة تقل عددا من السياح الكوريين من الطريق المغطى بالثلج في النسما، مما أدى إلى إصابة 35  شخصا بجروح.
وفي حوالي الساعة التاسعة صباح يوم أمس بالتوقيت النمساوي اصطدمت حافلة سياحية بجدران موقف للسيارات، في أحد الفنادق في منطقة " كوساو" بالنمسا، مما أسفر عن إصابة سائق الحافلة بجروح خطيرة، وإصابة 35 سائحا كوريا من ركاب الحافلة بجروح خفيفة، وقد نقلوا جميعًا إلى مستشفى قريب.
ونتيجة لسقوط الثلوج تم تجميد الطرق، مما جعل الحافلة المتوقفة تنزلق لتصطدم بالجدران.
وقد كانت الحافلة في الطريق إلى المعلم السياحي "هالشوتات"، مغادرةً لمدينة سالزبورغ بالنمسا.
وقد تأكدت الشرطة المحلية من عدم تجهيز الحافلة بسلاسل الثلوج في الطرق الثلجية، وسوف تجري تحقيقا في إمكانية ارتكاب السائق خطأ.

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