كوريا الشمالية تبدأ اختبار مفاعل تجريبي قبيل المحادثات مع الولايات المتحدة

أكتب :

2018-03-29 15:04:15

تحديث :

2018-03-29 15:04:15

كوريا الشمالية تبدأ اختبار مفاعل تجريبي قبيل المحادثات مع الولايات المتحدة

ذكرت تقرير إعلامي أمريكي أن كوريا الشمالية يبدو أنها تختبر مفاعلًا تجريبيًّا يعمل بالماء الخفيف في موقع الاختبار النووي في "يونغ بيون"، قبل انعقاد قمتها مع الولايات المتحدة.
وقال تقرير من مجلةٍ للاستخبارات العسكرية إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة يوم 25 فبراير تُظهِر مفاعلًا نوويًّا جديدًا، يبدو أنه دخل حيز التشغيل الآن، بعد سنوات من البناء.
كما قالت وكالة أسوشيتد برس إن المفاعل قد اكتمل منذ خمس سنوات، وأنه يمكن استخدامه في إنتاج البلوتونيوم أو التريتيوم، رغم أنه مصمم للاستخدام المدني.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المفاعل الجديد يمكن أن يكون قضية مركزية في القمة بين الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إذا كان الهدف هو التخلي بالكامل عن الأسلحة النووية.

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